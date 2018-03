ALBA Edoardo Dellatorre, albese, lavora da 34 anni nel settore della finanza ed è uno dei 132 consulenti in Italia ad aver ottenuto la certificazione di secondo livello dell’Efpa, l’associazione europea di esperti in pianificazione finanziaria. Dal 1990 ha assistito a dieci crisi finanziarie e a numerosi cambiamenti nelle normative. Da questo bagaglio di esperienze nasce il libro Io sono l’azienda. Protezione del patrimonio e passaggio generazionale, nel quale Dellatorre illustra punto per punto, in modo divulgativo ma preciso i vari tipi di investimenti, dai fondi pensione a quelli patrimoniali, spingendosi ad analizzare i diversi strumenti di pianificazione successoria.

L’agile e utile manuale finanziario è disponibile gratuitamente in formato digitale o cartaceo, inviando un Sms al numero 331-23.38.616 con scritto “Dellatorre ebook”.