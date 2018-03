Aca: mercoledì 21 marzo incontro formativo a tema lavoro

ACA L’Associazione commercianti albesi prosegue nell’azione formativa rivolta alle imprese e aperta ai professionisti sulle tematiche del lavoro, con il convegno “Il rapporto di lavoro fra autonomia e subordinazione”, in programma mercoledì 21 marzo alle 14 nella sede Aca di piazza San Paolo.

L’approccio specializzato della convegnistica Aca avviata all’indomani dell’adozione del Jobs Act si è dimostrato particolarmente utile per le categorie di professionisti quotidianamente chiamate a dare risposte alle imprese ed ai lavoratori.

D’altro canto, non è semplice districarsi in normative in continua evoluzione e l’intervento di personalità di grande preparazione tecnica e di lunga esperienza può certamente aiutare gli operatori del settore a corrispondere correttamente alle aspettative del pubblico che a loro si rivolge.

Mercoledì 21 marzo interverrà Eufranio Massi, uno tra i più profondi conoscitori della materia, già componente di Commissioni ministeriali e direttore del seguitissimo sito “Dottrina per il lavoro” (www.dottrinalavoro.it).

Con lui, Paolo Pennesi, Direttore dell’Ispettorato nazionale del lavoro, già Segretario generale del Ministero del lavoro e delle Politiche sociali.

Si parlerà di collaborazioni autonome e forme di lavoro parasubordinato, di assunzioni incentivate e di sgravi contributivi, dell’obbligo di fedeltà e della legge sul cosiddetto “whistleblowing” (la denuncia di pratiche scorrette sul posto di lavoro) e delle inevitabili ripercussioni in materia di privacy; del welfare aziendale e di come metterlo in pratica.

«Si tratta del terzo convegno in materia di lavoro» afferma Fulvio Taliano, responsabile del settore Lavoro dell’Aca, che aggiunge: «Riteniamo possa trattarsi di un momento formativo importante per le aziende, ma anche per professionisti del settore come avvocati e consulenti del lavoro, che sono sin d’ora invitati a partecipare».

È intanto già in programma per il mese di maggio un convegno attinente alla sicurezza sul lavoro, del quale si darà comunicazione nelle prossime settimane.

Per informazioni e iscrizioni: 0173-22.66.94 oppure federica.giribaldi@acaweb.it