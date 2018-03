FESTIVAL Si preparano i festeggiamenti per i dieci anni di Collisioni a Barolo. Gli organizzatori promettono una lunga estate calda all’insegna del rock, con grandi ospiti: ultimo in ordine di tempo Lenny Kravitz. La prossima esizione sarà estesa. Dopo il consueto fine settimana con gli ospiti della letteratura, della musica e del cinema e il cartellone di appuntamenti dedicati agli amanti del cibo e del vino – dal 29 giugno al 2 luglio – il festival proseguirà con molte altre sorprese nel mese di luglio.

Annunciata la data del 2 luglio con i Depeche Mode, Collisioni aggiunge un nuovo nome nel programma dei concerti: Lenny Kravitz salirà con la sua band sul palco d’onore del festival sabato 28 luglio. Le prevendite per il concerto inizieranno lunedì 5 marzo alle ore 11 su ticketone.it. Per ulteriori informazioni è possibile visitare il sito www.dalessandroegalli.com e www.lennykravitz.com/tour/

Kravitz si sta preparando ad annunciare un nuovo album che dovrebbe uscire in primavera: riconosciuto come uno dei più eminenti musicisti rock ha trasceso generi, stili, razze e classi nel corso di una carriera ventennale. Influenzato da soul, rock e funk degli anni ’60 e ’70, questo autore, produttore e multi-strumentista ha vinto quattro Grammy consecutivi oltre a stabilire il record per maggior numero di vittorie nella categoria dedicata alla miglior performance vocale rock maschile.

Oltre ai suoi dieci album in studio, che hanno venduto più di 38 milioni di copie in tutto il mondo, Kravitz si è cimentato anche nel cinema apparendo nel ruolo di Cinna in The Hunger Games e The Hunger Game: Catching Fire, oltre ad essere comparso anche nei film Precious e The Butler.