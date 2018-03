Fondazione Umberto Veronesi in piazza ad Alba per raccogliere fondi

ALBA Sabato 10 e domenica 11 marzo 2018 la fondazione Umberto Veronesi torna nelle piazze di tutta Italia per la prima edizione de “Il pomodoro. Buono per te, buono per la ricerca”, un’iniziativa ideata per raccogliere fondi per finanziare la ricerca scientifica in ambito pediatrico, al fine di garantire le migliori cure possibili ai bambini malati di tumore e aumentare le loro aspettative di guarigione. Il banchetto della fondazione sarà presente ad Alba sabato 10 in piazza Pietro Ferrero e domenica 11 in piazza del Duomo.

Di seguito il link per accedere all’elenco completo delle piazze interessate dall’evento: www.fondazioneveronesi.it/come-aiutarci/evento-di-piazza-2018