Matteo Sobrero concede il bis in Sudafrica ed è terzo in classifica generale

CICLISMO Matteo Sobrero ci ha preso gusto e questa mattina, nella tappa conclusiva del Tour of good hope, in Sudafrica, ha bissato la vittoria di ieri precedendo al traguardo i compagni di squadra Stefan De Bod e Kent Main. Il secondo successo del corridore langarolo è frutto dell’ottima strategia di gara della Dimension Data. I compagni, come ha sportivamente ammesso il ciclista di Montelupo Albese, lo hanno messo nelle condizioni migliori per imporsi e poter così indossare la maglia verde, che premia il migliore della classifica a punti. Il successo odierno ha permesso a Sobrero di conquistare il terzo posto nella classifica generale, vinta dal sudafricano De Bod.

Corrado Olocco