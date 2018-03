Paolo Priolo, atleta di Monteu Roero, ai Giochi paralimpici in Corea

SPORT Oggi, venerdì 9 marzo (in diretta su RaiSport alle ore 12) alla cerimonia di apertura della tredicesima edizione dei Giochi paralimpici invernali, a Pyeongchang nella Corea del Sud, sfilerà anche un atleta roerino: Paolo Priolo.

Il trentaduenne di Monteu Roero esordirà nella specialità dello snowboard cross lunedì 12 marzo alle 4 (ora italiana). Il tracciato di questa disciplina, un percorso in pendenza con salti, gradoni e curve paraboliche, non sarà il medesimo che ha visto trionfare l’azzurra Michela Moioli: l’evento paralimpico si terrà infatti in una località diversa da quella delle Olimpiadi invernali. In ogni caso, “la pista è molto veloce e ci sarà sicuramente da divertirsi”, rassicura Paolo. L’atleta monteacutese, che vanta diversi piazzamenti in Coppa del mondo, in questa Paralimpiade vestirà il ruolo di outsider e, forse proprio per questo, è agguerritissimo e ansioso di sfidare i suoi contendenti all’interno della categoria upper limb (atleti con disabilità alla parte superiore del corpo).

Ecco alcune foto che ci ha inviato Paolo Priolo dalla Corea

«Qui non facciamo i turisti», sottolinea Paolo, «passiamo tutto il tempo divisi tra il villaggio olimpico, la palestra e gli allenamenti in pista». Ma continua ridendo: «Abbiamo giusto avuto il tempo di farci fare una foto in abiti tradizionali». Per vederla basta cliccare qui . L’umore è alto e la determinazione non manca: in bocca al lupo, Paolo!

Federico Tubiello