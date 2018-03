Presidio dei lavoratori di Abet, Arpa, Michelin e Mondo

BRA Si è concluso poco dopo le 10 di lunedì 12 febbraio il presidio di operai che ha manifestato davanti ai cancelli della ditta «Abet laminati» di viale Industria, per protestare contro il mancato recepimento – da parte di Federgomma – degli aumenti economici stabiliti dal recente rinnovo del contratto di categoria. Insieme ai rappresentanti sindacali della Cisl, Cgil e Uil erano presenti anche delle rappresentanze di Arpa industriale, dell’azienda Michelin di Cuneo e della Mondo di Alba; lo sciopero di 8 ore, indetto per ottenere i 30 euro in busta paga, è continuato per tutta la giornata.

Valter Manzone