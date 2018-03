Sette appuntamenti con le maschere nel Roero da mercoledì 14 a domenica 18 febbraio

APPUNTAMENTI

Torna anche quest’anno l’appuntamento con il goliardico funerale del Carnevale a Sommariva del Bosco. Mercoledì 14 febbraio, alle 21, il corteo funebre organizzato dalla Pro loco partirà da piazza Roma e renderà l’ultimo saluto al Carlevé, come annunciato dai manifesti stilati a lutto e appesi in tutto il paese. Il corteo percorrerà le vie del centro per poi tornare in piazza Roma dove sarà servito un piccolo rinfresco.

Sabato 17 tra pomeriggi per bambini, cene e falò

Nella sinistra Tanaro le feste del Carvè vej si susseguiranno durante tutto il primo fine settimana di Quaresima.

A Vezza l’appuntamento sarà alle 14 di sabato 17 febbraio in piazza San Bernardo. “Alice nel paese delle meraviglie” è il tema scelto dalla Pro loco. Il corteo formato dalla banda e delle majorette del gruppo folklore del Roero salirà da piazza San Bernardo verso piazza San Martino, dove poi si svolgerà la festa in maschera con la musica dal vivo e l’animazione a cura del gruppo Bella idea. La Pro loco servirà polenta e salsiccia, vin brulè, bugie, tè e cioccolata calda. Sarà premiata la maschera più originale.

Il gruppo Alpini di Santo Stefano Roero e la corale Sanstefanese, legati da anni di collaborazione e amicizia, hanno organizzato la cena del Carvè vej. L’invito a una serata di buona musica e buon cibo è esteso a tutti e l’appuntamento è per sabato 17 febbraio alle ore 19 al palarocche. Per informazioni e prenotazioni è possibile chiamare il 320-09.27.808.

La Pro loco di Valle Casette, frazione di Montà, riproporrà la tradizione di bruciare il Carnevale nella piazza della borgata. L’appuntamento è per sabato 17 febbraio alle ore 21 e l’obiettivo è far rivivere l’antica usanza di accendere un falò con fascine, rami di pino e di ginepro per dare fuoco allo “spirito” del Carnevale e propiziare i raccolti. Tutti potranno apprezzare questa esperienza benaugurante di sapore antico. La serata si chiuderà con un rinfresco offerto dai borghigiani.

Gli appuntamenti di domenica 18 in quattro paesi

Domenica 18 febbraio, Comune di Canale ed ente Fiera del pesco invitano le maschere a raggiungere piazza Italia alle 14.30, quando arriveranno anche il conte Birbet e la contessa Favorita. Non mancheranno bugie, polenta, salsiccia e spezzatino, preparati dal solerte gruppo Alpini. Gli organizzatori assegneranno alcuni premi ai gruppi mascherati più numerosi e ai travestimenti più belli e colorati.

A Piobesi si festeggerà il Carnevale domenica 18 febbraio, durante il pomeriggio giocoso organizzato dalla Pro loco del paese roerino, con la collaborazione di quella di Corneliano. La sfilata, alla quale parteciperanno anche le majorette di Vezza, il gruppo folcloristico del Roero e la banda alpina di Corneliano e Piobesi, partirà alle ore 14.30 da piazza San Pietro e non raggiungerà il paese vicino, ma proseguirà fino al salone polifunzionale piobesino, all’interno del quale si svolgerà una vivace festa di Carnevale. Nel corso del pomeriggio i volontari offriranno dolci bugie e grandi fette di pane e Nutella a tutti.

La sfilata di Sanfrè, prevista domenica 11 e annullata dagli organizzatori, sarà sostituita da una festa, più contenuta, domenica 18 febbraio, nell’Asilo vecchio, dove saranno esposte le carrette. La festa di Carnevale per i bambini di Monticello è stata posticipata a domenica 18 febbraio, dalle ore 15 in poi, nel salone dell’oratorio di Monticello Borgo, perché la domenica precedente gli animatori dell’oratorio erano impegnati ad aiutare l’Azione cattolica nell’assemblea diocesana ad Altavilla ad Alba. Si inizierà alle ore 15 con giochi e balli per tutti, alle 17 sarà servita la merenda. Alle ore 19, al centro L’incontro in frazione Borgo, è prevista la cena con polenta e salsiccia, polenta e formaggi, dolce, frutta e bevande, al costo di 10 euro per gli adulti e 5 per i ragazzi. «Non serve prenotazione», ricorda Filippo Margiaria, presidente della Pro loco monticellese.

g.a.