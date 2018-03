Ecco tutti i premiati di Ro&Rino, il concorso dell’Ecomuseo delle Rocche

ECOMUSEO Si è svolta ad Alba, sabato 24 febbraio, nel palazzo della Banca d’Alba, la premiazione del concorso per le scuole medie di Langhe e Roero “Le storie (a fumetti) di Ro&Rino”. Sono stati 178 i lavori consegnati, per un totale di 9 istituti e 302 alunni coinvolti.

Il primo premio di mille euro, per il lavoro ritenuto più completo e coerente è stato assegnato alla classe II B di Corneliano, istituto comprensivo di Sommariva Perno. Lo ha meritato il gruppo composto da Stefano Bongiovanni, Karima Bourhil, Sara Battaglino, Omar Cravero, Riccardo Guglielmotti, Anita Portinaro e Cecilia Sardo, per «originalità di impostazione, per la varietà di materiali impiegati, per l’efficacia narrativa risolta in forma moderatamente “gialla”, e anche per la qualità del valore comunicativo, qui rappresentato dall’adozione dell’alfabeto in braille». La giuria ha poi inteso sottolineare «l’alta qualità complessiva dell’intera scuola che ha presentato più di un lavoro di notevole efficacia: meritevole, dunque, di una menzione speciale».

Un premio di 500 euro per la qualità formale del disegno è stato assegnato alla classe III D dell’istituto comprensivo Bra I, per il lavoro del gruppo composto da Beatrice Riccardi, Samuele D’Agostino, Elena Ciravegna, Mario Varrea, che si è piazzato alla pari di quello eseguito dal gruppo di Leonardo Sanpietro, Jakie Dodani e Matteo Giaccardi, appartenenti alla stessa classe. Un altro premio di cinquecento euro per la storia giudicata più originale è stato attribuito ex aequo a Gioele Casetta della classe I C dell’istituto comprensivo di Montà, e ad Aurora Forense della classe II A dell’istituto comprensivo di Canale.

Ecco le foto della premiazione